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Пандемия коронавируса ,  
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Словения отменит карантин при въезде для привитых «Спутником V»

Власти Словении расширили перечень вакцин от коронавируса, привитые которыми при въезде в страну смогут не отбывать обязательный десятидневный карантин. Об этом говорится на сайте правительства республики.

«Поправка <...> учитывает две новые вакцины для межрегионального перехода, а именно препарат Национального центра эпидемиологии им. Гамалея Sputnik V и препарат компании Johnson&Johnson», — уточняется в сообщении.

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Прививку нужно будет сделать не менее чем за 21 день до въезда в республику.

Изменения в правилах въезда вступают в силу после их публикации в словенской правительственной газете.

Ранее не проходить карантин можно было тем, кто привился вакцинами BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

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По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в Словении выросло до 229 076 человек.

Ранее Словения приостанавливала вакцинацию препаратом AstraZeneca на фоне случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Позже регулятор ЕС подтвердил связь между вакцинацией AstraZeneca и тромбозами. В то же время он отмечал, что польза от вакцины перевешивает возможные риски.

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Источник: JHU
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коронавирус Словения Спутник V вакцина карантин
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