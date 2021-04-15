Словения отменит карантин при въезде для привитых «Спутником V»

Власти Словении расширили перечень вакцин от коронавируса, привитые которыми при въезде в страну смогут не отбывать обязательный десятидневный карантин. Об этом говорится на сайте правительства республики.

«Поправка <...> учитывает две новые вакцины для межрегионального перехода, а именно препарат Национального центра эпидемиологии им. Гамалея Sputnik V и препарат компании Johnson&Johnson», — уточняется в сообщении.

Прививку нужно будет сделать не менее чем за 21 день до въезда в республику.

Изменения в правилах въезда вступают в силу после их публикации в словенской правительственной газете.