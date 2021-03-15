Словения и Кипр приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca от коронавируса до 18 марта, сообщили в национальном министерстве здравоохранения, передает издание In-Cyprus.

В Минздраве уточнили, что власти ожидают заключения Европейского агентства по лекарственным средствам, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, получивших вакцину AstraZeneca в европейских странах. Пока вакцинацию препаратом остановлена до четверга, 18 марта.

Аналогичное решение приняли власти Словении. Как заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения республики, препарат не будет использоваться до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств.

Отказ от препарата AstraZeneca в Европе происходит на фоне случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Первые такие сообщения пришли из Дании в начале марта. Использование вакцины уже приостановили власти Австрии, Эстонии, Дании, Италии, Франции, Германии, Испании и ряда других стран.