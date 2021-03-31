Мужчина пришел с бензопилой к парламенту Словении из-за локдауна

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В Словении задержали мужчину с бензопилой, который пытался прорваться в здание парламента страны. Об этом сообщает национальное агентство STA со ссылкой на МВД.

По данным полицейских, которые дежурили у здания, в результате инцидента никто не пострадал.

Как передает Nova24, мужчина кричал: «Я устал от локдауна!». К зданию парламента он взял с собой собаку.