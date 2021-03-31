Мужчина пришел с бензопилой к парламенту Словении из-за локдауна

Ранее власти Словении приняли решение об ужесточении режима карантина в период с 1 по 11 апреля. В это время в стране будут закрыты все детские сады, школы и университеты. Из предприятий сферы услуг продолжат работу только продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Под запрет также попадут любые собрания людей, которые не являются членами одной семьи. Кроме того, в стране до 11 апреля сохранится действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час. Все жители обязаны носить маски в общественных местах.
С 29 марта Словения также усилила ограничения на въезд: приехать в страну из соседних Венгрии, Австрии и Италии можно только через специальные КПП. Поездки в страны их «красной» зоны разрешены только тем, кто переболел коронавирусом или сделал прививку.