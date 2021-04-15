Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 75,68 (-1,57) Инвестиции, 14 апр, 13:14
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,54 (-1,38) Инвестиции, 14 апр, 13:14
Первая европейская страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca Общество, 01:16 Россия ограничила полеты в Турцию и закрыла авиасообщение с Танзанией Общество, 01:00 Страны ЕС согласовали параметры ковид-паспортов Общество, 00:42 Определились все полуфинальные пары Лиги чемпионов Спорт, 00:38 Грызлов обвинил НАТО в поддержке военной активности Киева в Донбассе Политика, 00:14 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 00:05 СМИ узнали о решении США отменить проход военных кораблей в Черное море Политика, 00:03 Дальневосточная авиакомпания получит восемь самолетов Superjet Бизнес, 00:00 В ожидании золота. Что важно знать о командном ЧМ по фигурному катанию Спорт, 00:00 «Реал» впервые с 2018 года стал полуфиналистом Лиги чемпионов Спорт, 14 апр, 23:54 Власти Петербурга не раскрыли, пустят ли выпускников на «Алые паруса» Общество, 14 апр, 23:36 Байден предложил Путину встретиться «в ближайшие недели» Политика, 14 апр, 23:36 Как выглядит олимпийская форма российских спортсменов. Фоторепортаж Спорт, 14 апр, 23:35  Как бедность в России упала до минимума с 2014 года. Инфографика Экономика, 14 апр, 23:27
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,87 -0,09% EUR/RUB ₽90,94 +0,2% EUR/USD $1,2 +0,23%
Конфликт в Донбассе ,  
0 

Грызлов обвинил НАТО в поддержке военной активности Киева в Донбассе

Страны НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта на востоке страны. Об этом заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передает «РИА Новости».

«На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств», — указал он.

Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе
Политика
Сергей Лавров

Грызлов отметил, что политики НАТО, которые поддерживают «военную активность киевской власти», нарушают резолюции Совбеза ООН. Российский представитель напомнил, что минские договоренности говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом.

Как указал Грызлов, по итогам последних переговоров Киев отказался обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия. «Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой «добавленной стоимости», — пояснил Грызлов.

CNN узнал об опасениях США из-за влияния санкций на конфликт в Донбассе
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

Политик сообщил, что такая позиция Киева не дает приступить к практическому урегулированию вопросов безопасности, провести переговоры по экономической, политической и гуманитарной сферах.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему американская промышленность переживает «ренессанс» Почему только Toyota избежала кризиса из-за дефицита деталей

«Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», — добавил он.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и непризнанные республики обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и эскалации конфликта. 

В конце марта The New York Times сообщила о переброске к границе с Украиной российских военнослужащих. В Минобороны России указали, что переброска проходит в рамках учений.

В начале апреля ВС Украины объявили сборы на южных границах страны. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает дополнительные силы к линии соприкосновения в Донбассе, однако украинская сторона это опровергла.

Донбасс НАТО Борис Грызлов Украина
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,87 -0,09% EUR/RUB ₽90,94 +0,2% EUR/USD $1,2 +0,23%
Материалы по теме
Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе
Политика
CNN узнал об опасениях США из-за влияния санкций на конфликт в Донбассе
Политика
В офисе Зеленского исключили возможность наступления Киева в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter