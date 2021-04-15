Грызлов обвинил НАТО в поддержке военной активности Киева в Донбассе

Страны НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта на востоке страны. Об этом заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передает «РИА Новости».

«На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств», — указал он.

Грызлов отметил, что политики НАТО, которые поддерживают «военную активность киевской власти», нарушают резолюции Совбеза ООН. Российский представитель напомнил, что минские договоренности говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом.

Как указал Грызлов, по итогам последних переговоров Киев отказался обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия. «Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой «добавленной стоимости», — пояснил Грызлов.