Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна активизировать усилия при мониторинге ситуации в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил шведской коллеге и действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.
«Выражена надежда, что шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении российского ведомства.
Лавров отметил необходимость признать экономическую блокаду территории Донбасса Украиной и начать решение гуманитарных проблем региона.
Эскалация военного конфликта в Донбассе произошла в начале марта. Перемирие было сорвано, возобновились обстрелы и столкновения.