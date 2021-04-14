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Конфликт в Донбассе ,  
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Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна активизировать усилия при мониторинге ситуации в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил шведской коллеге и действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.

«Выражена надежда, что шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении российского ведомства.

Лавров отметил необходимость признать экономическую блокаду территории Донбасса Украиной и начать решение гуманитарных проблем региона.

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Эскалация военного конфликта в Донбассе произошла в начале марта. Перемирие было сорвано, возобновились обстрелы и столкновения.

В конце марта The New York Times сообщила о переброске к границе с Украиной 4 тыс. российских военнослужащих. В Минобороны России указали, что переброска проходит в рамках учений в Южном военном округе.

В начале апреля ВС Украины объявили сборы на южных границах страны. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу начал проверку боеготовности на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, а позже заявил, что к западным границам страны были переброшены две армии и три соединения ВДВ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что украинская армия не планирует наступление в Донбассе.

Сергей Лавров ОБСЕ Украина Донбасс
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