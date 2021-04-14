Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе

В конце марта The New York Times сообщила о переброске к границе с Украиной 4 тыс. российских военнослужащих. В Минобороны России указали, что переброска проходит в рамках учений в Южном военном округе.

В начале апреля ВС Украины объявили сборы на южных границах страны. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу начал проверку боеготовности на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, а позже заявил, что к западным границам страны были переброшены две армии и три соединения ВДВ.

Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что украинская армия не планирует наступление в Донбассе.