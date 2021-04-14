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МЧС сообщило о сокращении площади очагов пожара на «Невской мануфактуре»

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Общая площадь отдельных очагов возгорания на месте пожара в «Невской мануфактуре» уменьшилась до 150 кв. м. Об этом сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В производственном здании размерами 35х150 м происходит тление в завалах на площади 150 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара привлекли 9 единиц техники и 37 человек.

Пожар на «Невской мануфактуре» произошел 12 апреля. Ему присвоили самый высокий ранг сложности — пятый. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли свыше 350 человек, а также 73 единицы техники. Вертолеты МЧС и Минобороны сбросили на место пожара более 240 т воды.

Названа основная версия пожара на «Невской мануфактуре»
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В борьбе с огнем погиб командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий, еще двое пожарных пострадали. СК завел дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Позже следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

По этому делу задержали генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Следователи не назвали имен задержанных. По информации «РБК Компании», гендиректором «Невской мануфактуры» является Максим Макеев. По данным СПАРК, в отчете АО «Невская мануфактура» за второй квартал 2016 года владельцем 99,04% компании назван Алексей Устаев, совладелец банка «Викинг».

ГУ МЧС Санкт-Петербург «Невская мануфактура» пожар
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