МЧС сообщило о сокращении площади очагов пожара на «Невской мануфактуре»

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Общая площадь отдельных очагов возгорания на месте пожара в «Невской мануфактуре» уменьшилась до 150 кв. м. Об этом сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В производственном здании размерами 35х150 м происходит тление в завалах на площади 150 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара привлекли 9 единиц техники и 37 человек.

Пожар на «Невской мануфактуре» произошел 12 апреля. Ему присвоили самый высокий ранг сложности — пятый. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли свыше 350 человек, а также 73 единицы техники. Вертолеты МЧС и Минобороны сбросили на место пожара более 240 т воды.