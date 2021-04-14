Общество , 14 апр, 15:55
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СК попросил арестовать руководство сгоревшей «Невской мануфактуры»
Следствие ходатайствует об аресте гендиректора сгоревшей в Петербурге «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
«Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Макеева и Алексея Михневича», — говорится в сообщении.
По данным ТАСС, Михневич является заместителем гендиректора.
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