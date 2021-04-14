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Курс доллара на 15 апреля USD ЦБ: 75,68 (-1,57)

Курс евро на 15 апреля EUR ЦБ: 90,54 (-1,38)

СК попросил арестовать руководство сгоревшей «Невской мануфактуры»

Начальник «Локомотива» объяснил проход в «судейскую» в день матча

На что обращать внимание при покупке летних шин

Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России

Секрет портфеля Баффета: каково идеальное соотношение акций и облигаций

Путин заявил о хорошем иммунном ответе после вакцинации от COVID-19

Трекинг лица и контактные линзы Apple: чего ждать от VR и AR

Гендиректор Kraken допустил уход криптобиржи из США

Усс ответил на сообщения о своей отставке цитатой Высоцкого

MBA в Европе: почему стоит получать образование за границей

ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого

Кремль заявил о предложении провести встречу Путина и Байдена в Европе

В России начались продажи кроссвэна Kia Carnival

Amazon снимет сериал о Серене Уильямс