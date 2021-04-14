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Политика ,  
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Пашинян обозначил срок ухода в отставку с поста премьер-министра Армении

Никол Пашинян (в центре)
Никол Пашинян (в центре) (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку в конце апреля. Об этом он заявил в рамках «правительственного часа» в парламенте, передает Aysor.am.

«На седьмой день состоятся выборы нового премьер-министра. Фракция «Мой шаг» выдвинет мою кандидатуру на пост премьер-министра, другие фракции не выдвинут кандидата. Фракция «Мой шаг» не изберет меня премьер-министром», — заявил он.

Во второй раз фракция опять выдвинет его кандидатуру и опять не изберет. По его словам, после этого парламент будет считаться распущенным. Затем будут назначены выборы на 20 июня 2021 года.

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Никол Пашинян

О том, что Пашинян подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая, в конце марта сообщил руководитель его аппарата Арсен Торосян. По его словам, это необходимо, чтобы ослабить политическую напряженность и вернуть страну в русло стабильного развития.

Сам Пашинян 28 марта сообщил, что подаст в отставку, «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». В этот период он продолжит оставаться исполняющим обязанности премьера. Пашинян пообещал служить стране еще лучше, если его поддержат избиратели. В противном случае он передаст власть.

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Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 года. Поводом для него послужило перемирие с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Тогда оппозиция Армении обвинила премьер-министра в капитуляции перед Азербайджаном. В стране начались массовые протесты против Пашиняна.

Очередная эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Пашинян уволил замглавы Генштаба, который назвал несерьезными слова премьера о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» во время боев с Азербайджаном «не взорвались или взорвались лишь на 10%», и главу Генштаба. Позже Пашинян заявил, что был дезинформирован об использовании «Искандеров». В итоге после отставок военные потребовали отставки Пашиняна.

Никол Пашинян отставка Армения премьер-министр
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