Армения закупит у России 1 млн доз вакцины «Спутник V»

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Армения и Россия договорились о приобретении Ереваном 1 млн доз российской вакцины «Спутник V». Об этом заявила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян, передает aysor.am.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что стране нужны миллионы доз вакцины от COVID-19. Президент России Владимир Путин 7 апреля пообещал помочь с поставками «Спутника V» в Армению. «Думаю, что решим эту проблему», — отметил он.

Армения одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи в начале февраля. Первую партию «Спутника V» доставили в страну 8 апреля. Она состояла из 15 тыс. доз.

В первое время российская вакцина не будет применяться в Армении для граждан старшее 55 лет, отметила ранее Аванесян. Страна также закупила для вакцинации от коронавируса препарат британско-шведской AstraZeneca. Этой вакциной будут прививать тех, кто старше 55 лет.