Первую партию «Спутника V» доставили в Армению

Фото: RSGOVArmenia / Facebook

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Армению. Об этом сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин, видео с ним размещено на странице Россотрудничества в Facebook.

По словам Курочкина первая партия состоит из 15 тыс. доз.

Министерство здравоохранения Армении одобрило российскую вакцину от коронавируса на основании проведенных в России испытаний. Кроме «Спутника V», Минздрав Армении одобрил также еще две вакцины от коронавируса — AstraZeneca и Pfizer.

Видео: Sputnik V/twitter

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7 апреля во время переговоров с президентом Армении Николой Пашиняном президент России Владимир Путин обещал помочь с поставками «Спутника V», по его словам. Пашинян сказал, что Ереван надеется на приобретение большоой партии доз вакцины, так как стране нужно более миллиона доз. «Думаю, что решим эту проблему не в ущерб российских граждан», — ответил ему Путин.