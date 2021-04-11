Пашинян оценил потребность Армении в вакцинах от COVID-19

Первая партия российской вакцины «Спутник V» (Фото: arm_gov / Telegram)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужны миллионы доз вакцины от COVID-19. Об этом премьер сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» канале Россия 1.

«Нуждаемся примерно в миллионах доз», — сказал Пашинян.

7 апреля во время переговоров с Пашиняном президент России Владимир Путин пообещал помочь с поставками «Спутника V». «Думаю, что решим эту проблему не в ущерб российских граждан», — сообщил Путин.

На встрече обсуждался также конфликт в Карабахе и присутствие российских миротворцев в зонах разграничения. Пашинян также предложил Путину идею строительства новой АЭС в Армении.