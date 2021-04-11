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Пандемия коронавируса ,  
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Пашинян оценил потребность Армении в вакцинах от COVID-19

Первая партия российской вакцины «Спутник V»
Первая партия российской вакцины «Спутник V» (Фото: arm_gov / Telegram)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужны миллионы доз вакцины от COVID-19. Об этом премьер сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» канале Россия 1.

«Нуждаемся примерно в миллионах доз», — сказал Пашинян.

Путин пообещал Пашиняну решить вопрос с поставками «Спутника V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

7 апреля во время переговоров с Пашиняном президент России Владимир Путин пообещал помочь с поставками «Спутника V». «Думаю, что решим эту проблему не в ущерб российских граждан», — сообщил Путин.

На встрече обсуждался также конфликт в Карабахе и присутствие российских миротворцев в зонах разграничения. Пашинян также предложил Путину идею строительства новой АЭС в Армении.

8 апреля в Армению была доставлена первую партия российской вакцины «Спутник V». Она состояла из 15 тыс. доз.

В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По данным Минздрава Армении, на 11 апреля в стране подтверждено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них почти 182 тыс. человек выздоровели и 3,7 тыс. умерли. Суточный прирост составил 650 пациентов.

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