В Сети появилось фото захода американского эсминца в Черное море

В интернете появились кадры захода в Черное море эсминца США Thomas Hudner. Фотографии опубликовал Twitter-аккаунт Yörük Işık портала Bosphorusobserver, создатели которого отслеживают движение кораблей и судов через ведущие из Черного в Средиземное море проливы.

Ранее в ВМС США 20 объявили, что Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

В свою очередь, в Национальном центре управления обороной России сообщили РБК, что силы Черноморского флота начали слежение за действиями американского эсминца.