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Политика ,  
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В Сети появилось фото захода американского эсминца в Черное море

В интернете появились кадры захода в Черное море эсминца США Thomas Hudner. Фотографии опубликовал Twitter-аккаунт Yörük Işık портала Bosphorusobserver, создатели которого отслеживают движение кораблей и судов через ведущие из Черного в Средиземное море проливы.

Ранее в ВМС США 20 объявили, что Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

В свою очередь, в Национальном центре управления обороной России сообщили РБК, что силы Черноморского флота начали слежение за действиями американского эсминца.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе. До этого он обвинил Москву в наращивании военной мощи в Черном море.

В Совфеде указывали, что Россия действует в Черноморском регионе в ответ на агрессивную политику альянса.

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