Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Псаки сообщила о контактах с Россией по ситуации на границе с Украиной Политика, 04:34 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 04:15 Российские сенаторы оценили сообщения о кораблях США в Черном море Политика, 04:02 СМИ узнали о второй за месяц поездке госсекретаря США в Брюссель Политика, 03:54 ЦБ сообщил о резком росте списания микрокредитов в конце года Финансы, 03:25 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 03:04 Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов Общество, 02:59 В США ответили на требование Ирана о снятии санкций Политика, 02:35 В подмосковной Электростали загорелся мебельный склад Общество, 02:17 Киев ответил на заявление об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе Политика, 01:52 В Лондоне возобновили расследование убийства соратника Березовского Общество, 01:45 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 01:35 Байден назвал принца Филипа «чертовски классным парнем» Общество, 01:17 В Швейцарии умерли 55 человек после прививки от COVID-19 Общество, 00:49
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Политика ,  
0 

Российские сенаторы оценили сообщения о кораблях США в Черном море

Возможное появление американских военных кораблей в Черном море станет сигналом Украине о том, что США их поддерживают. Такое мнение в разговоре с РБК высказал сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя сообщение CNN, в котором говорится, что США рассматривают отправку своих кораблей в Черное море.

По словам Цекова, ему известно о двух отправленных кораблях США. Этот шаг он назвал «игрой мускулами» и «символическим действием в отношении к России».

«Что эти два корабля, по большому счету, могут сделать? Поплавают в Черном море, продемонстрируют, что якобы поддерживают Украину. А результата того, который они хотят, напугать Россию, не будет. <...> Я думаю, что это сигнал Украине, чтобы они верили в то, что их поддерживает огромная, влиятельная страна. На самом деле США используют Украину как орудие против России», — сказал Цеков.

Киев ответил на заявление об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе
Политика

Сенатор также отметил, что это не первый подобный «вояж» в Черном море. За последние семь лет.

Также не увидел опасности в нахождении американских военных кораблей в Черном море заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Американские корабли плавают по всему миру, так что заявления о направлении кораблей в Черное море могут быть вполне реальны. Это не появление трехголовых драконов, а вполне реальное заявление. Корабли периодически заходят к нам в Черное море, потом уходят или сбегают от нас в ужасе, когда видят, что у них почему-то перестают работать радары. Такое было и в советское время и сейчас, ничего нового в этом нет», — сказал РБК сенатор

Козак допустил возможность России встать на защиту Донбасса
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

При этом Климов считает, что позитивного в этой ситуации ничего нет, так как из-за скопления военных повышается вероятность непредвиденных ситуаций.

«Когда приплывает некоторое количество боевых кораблей, на которых есть вооруженные люди, где есть ракеты и прочее — угроза повышается. Кому это надо — вполне понятно. Политическим авантюристам, поджигателям. Нормальным людям это не может нравится и быть полезным», — сказал Климов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне рассматривают вариант направить в Черное море свои военные корабли. Такая версия рассматривалась из-за роста российской военной активности на границе с Украиной, передавал телеканал.

До этого Белом доме утверждали, что Россия стянула к границам с Украиной максимальное число военнослужащих с 2014 года. В Кремле же отвечали, что перемещение российских войск по стране не должно никого заботить, так как это не представляет угрозы для других стран.

В свою очередь, говоря об обострении конфликта в Донбассе, в Кремле считают, что Киев взял «линию на эскалацию» ситуации на линии разграничений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что видит в этом угрозу возобновления гражданской войны на Украине.

Черное море США Украина военные корабли новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter