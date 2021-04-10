Российские сенаторы оценили сообщения о кораблях США в Черном море

Возможное появление американских военных кораблей в Черном море станет сигналом Украине о том, что США их поддерживают. Такое мнение в разговоре с РБК высказал сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя сообщение CNN, в котором говорится, что США рассматривают отправку своих кораблей в Черное море.

По словам Цекова, ему известно о двух отправленных кораблях США. Этот шаг он назвал «игрой мускулами» и «символическим действием в отношении к России».

«Что эти два корабля, по большому счету, могут сделать? Поплавают в Черном море, продемонстрируют, что якобы поддерживают Украину. А результата того, который они хотят, напугать Россию, не будет. <...> Я думаю, что это сигнал Украине, чтобы они верили в то, что их поддерживает огромная, влиятельная страна. На самом деле США используют Украину как орудие против России», — сказал Цеков.

Сенатор также отметил, что это не первый подобный «вояж» в Черном море. За последние семь лет.