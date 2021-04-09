США сообщили Турции о прохождении двух кораблей в Черное море

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

США уведомили Турцию о прохождении двух американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море на следующей неделе, сообщает газета Sabah со ссылкой на турецкий МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Вашингтон сообщил турецкой стороне о прохождении своих военных судов за 15 дней, корабли пробудут в Черном море до 4 мая.

По данным источника «РИА Новости» в турецком МИДе, два американских корабля войдут в Черное море 14 и 15 апреля, и будут находиться там до 4 и 5 мая.

Ранее CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона сообщал, что Соединенные Штаты не исключают отправку военных кораблей в Черное море в ближайшие недели «в знак поддержки Украины» после сообщений о перемещении российских войск у границ с Украиной. Таким образом Вашингтон намерен послать России «особый сигнал», указывал телеканал.