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Политика ,  
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Пашинян оговорился и назвал Путина президентом Франции

Video

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в парламенте оговорился, назвав российского главу государства Владимира Путина президентом Франции. Видео выступления Пашиняна размещено в YouTube парламента Армении. 

В момент выступления Пашинян начал перечислять имена мировых лидеров, и после того, как он назвал имя французского президента, он объявил имя Владимира Путина, добавив «президент Франции».

7 апреля Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу в Кремле. Путин тогда пообещал помочь с поставками «Спутника V», а Пашинян предложил российскому лидеру идею строительства новой атомной электростанции в Армении.

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Переговоры лидеров двух стран начались тогда, когда в Армении фактически стартовала предвыборная кампания Пашиняна. В июне в стране пройдут досрочные выборы в парламент, решение о которых было принято в результате переговоров властей с оппозицией. Пашинян также обещал подать в отставку в конце апреля, чтобы запустить процесс роспуска законодательного органа.

Никол Пашинян Владимир Путин Эммануэль Макрон
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