Пашинян оговорился и назвал Путина президентом Франции

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в парламенте оговорился, назвав российского главу государства Владимира Путина президентом Франции. Видео выступления Пашиняна размещено в YouTube парламента Армении.

В момент выступления Пашинян начал перечислять имена мировых лидеров, и после того, как он назвал имя французского президента, он объявил имя Владимира Путина, добавив «президент Франции».

7 апреля Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу в Кремле. Путин тогда пообещал помочь с поставками «Спутника V», а Пашинян предложил российскому лидеру идею строительства новой атомной электростанции в Армении.