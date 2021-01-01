Пашинян объявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов

На фоне массовых протестов Пашинян решил фактически поставить перед Арменией вопрос о вотуме доверия к своей работе. Он предлагает провести в 2021 году парламентские выборы, по итогам которых может уйти в отставку

Никол Пашинян (Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит консультации с представителями различных политических сил и обсуждает возможность проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Об этом он сообщил в своем Facebook. По его словам, он будет готов покинуть пост, если не получит поддержки населения.

«Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны определяют свобода выражения мнений народа и я, как премьер-министр Армении, считаю себя ее гарантом. Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов», — заявил он.

Он обратился ко всем политическим силам с предложением провести внеочередные выборы в 2021 году.

Вместе с тем Пашинян утверждает, что оппозиция, добивающаяся его отставки, не добилась массовой поддержки в Армении и число ее сторонников «снизилось до минимума».