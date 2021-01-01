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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян объявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов

На фоне массовых протестов Пашинян решил фактически поставить перед Арменией вопрос о вотуме доверия к своей работе. Он предлагает провести в 2021 году парламентские выборы, по итогам которых может уйти в отставку
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит консультации с представителями различных политических сил и обсуждает возможность проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Об этом он сообщил в своем Facebook. По его словам, он будет готов покинуть пост, если не получит поддержки населения.

«Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны определяют свобода выражения мнений народа и я, как премьер-министр Армении, считаю себя ее гарантом. Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов», — заявил он.

Он обратился ко всем политическим силам с предложением провести внеочередные выборы в 2021 году.

Вместе с тем Пашинян утверждает, что оппозиция, добивающаяся его отставки, не добилась массовой поддержки в Армении и число ее сторонников «снизилось до минимума».

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Сразу после принятия мирного соглашения по Карабаху в Ереване начались митинги с участием оппозиции, потребовавшей немедленной отставки премьера и продолжения войны. Лидер партии «Родина» Артур Ванецян, обвиненный в организации протестов, в беседе с РБК назвал соглашение позорным для Еревана и обвинил Пашиняна в обмане. Отставки премьер-министра также требовали два бывших президента страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

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Президент страны Армен Саркисян заявил, что по итогам консультаций с парламентскими и непарламентскими политическими объединениями пришел к выводу, что Пашиняна необходимо отправить в отставку. Однако по закону президент в Армении не может поменять состав правительства, кроме как с предложения самого премьера и с согласия парламента. 

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Никол Пашинян

Сам Пашинян, хотя и признал за собой ответственность за случившееся, ранее заявлял, что не планирует уходить в отставку. 18 ноября он опубликовал план реформ в Армении, по которому пообещал отчитаться в качестве премьера в июне 2021 года. 

Автор
Георгий Тадтаев
Армения выборы Никол Пашинян
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