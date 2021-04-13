Франция решила приостановить авиасообщение с Бразилией из-за COVID-19

Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС

Власти Франции приняли решение приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время из-за распространения там бразильского штамма COVID-19. Об этом сообщил во время выступления в Национальном собрании премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Мы отмечаем, что ситуация ухудшается. Поэтому мы решили приостановить до дальнейшего уведомления все полеты между Бразилией и Францией», — цитирует издание France Bleu премьера.

В январе Франция объявляла об ужесточении правил въезда в страну из-за африканского штамма коронавируса. Гражданам, прибывающим из-за пределов ЕС, нужно было иметь на руках отрицательный тест на COVID и требовалось пройти обязательный недельный карантин.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии в конце декабря. В январе рейсы из латиноамериканской страны запретила Италия. Итальянский Минздрав также запретил въезд в Италию тем, кто бывал в Бразилии в предшествующие 14 дней, а тех, кто уже въехал в страну, обязали сдать тест.

