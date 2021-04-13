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Пандемия коронавируса ,  
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Франция решила приостановить авиасообщение с Бразилией из-за COVID-19

Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС
Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС

Власти Франции приняли решение приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время из-за распространения там бразильского штамма COVID-19. Об этом сообщил во время выступления в Национальном собрании премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Мы отмечаем, что ситуация ухудшается. Поэтому мы решили приостановить до дальнейшего уведомления все полеты между Бразилией и Францией», — цитирует издание France Bleu премьера.

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В январе Франция объявляла об ужесточении правил въезда в страну из-за африканского штамма коронавируса. Гражданам, прибывающим из-за пределов ЕС, нужно было иметь на руках отрицательный тест на COVID и требовалось пройти обязательный недельный карантин.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии в конце декабря. В январе рейсы из латиноамериканской страны запретила Италия. Итальянский Минздрав также запретил въезд в Италию тем, кто бывал в Бразилии в предшествующие 14 дней, а тех, кто уже въехал в страну, обязали сдать тест.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Франция Бразилия авиасообщение новый штамм коронавируса коронавирус
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