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Франция ужесточит правила въезда из-за нового штамма COVID-19

Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images
Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images

Во Франции c 18 января вступят в силу новые ограничительные правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового, «африканского» штамма коронавируса.Об этом сообщил премьер- министр страны Жан Кастекс в ходе брифинга, который транслировался в Twitter.

«Мы собираемся значительно ужесточить условия въезда на национальную территорию и усилить пограничный контроль», — заявил премьер.

По его словам, все пребывающие в страну из-за пределов Евросоюза должны пройти недельный карантин, а также на руках у них должен быть отрицательный результат теста на коронавирус.

Также с 15 января с 18:00 на территории Франции будет введен комендантский час. Планируется, что он будет действовать в течении 15 дней, сказал Кастекс.

О появлении во Франции более заразного штамма коронавируса из ЮАР стало известно в конце декабря.

Материал дополняется.
 

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