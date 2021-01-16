Италия запретила полеты из Бразилии из-за нового штамма коронавируса

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После обнаружения нового штамма коронавируса в Бразилии правительство Италии отменило рейсы из латиноамериканской страны. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанза.

«Я подписал новое постановление, которое запрещает полеты из Бразилии, и запрещает въезд в Италию тем, кто бывал в стране за последние 14 дней», — заявил Сперанза.

Также в сообщении сказано, что любой, кто прибыл из Бразилии и уже находится в Италии, должен в обязательном порядке сдать тест.

Накануне об ужесточении правил въезда в страну из-за нового «африканского» штамма коронавируса объявила Франция. Все прибывающие в страну из-за пределов Евросоюза должны пройти недельный карантин, а также на руках у них должен быть отрицательный результат теста на коронавирус.