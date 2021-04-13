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Белоруссия заявила о нарушении границы «неустановленным воздушным судном»

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Неустановленное воздушное судно нарушило госграницу Белоруссии с Польшей, сообщило белорусское Министерство обороны.

«12 апреля 2021 года в 20 ч 45 мин зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что судно вернулось на территорию Польши.

В связи с этим в МИД Белоруссии вызвали атташе по вопросам обороны при польском посольстве. Ему заявили о необходимости провести разбирательство по факту нарушения границы и проинформировать Минск о результатах.

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Летом 2020 года Минобороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. «С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — заявили в Минске. Полет пресекли экипажи вертолетов из состава дежурных сил ПВО. В Литве же заявили, что белорусский Ми-24 нарушил воздушное пространство страны. В результате посла Белоруссии в Вильнюсе Валерия Барановского вызвали в МИД Литвы и вручили ноту протеста.
 

Белоруссия граница
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