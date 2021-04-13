Кремль исключил окончание «эпохи масок»

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Президент России Владимир Путин и сопровождавшие его были без масок при посещении Саратовской области, поскольку они не были в местах массового скопления людей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. При этом он отметил, что «эпоха масок» не завершилась.

«Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей, все-таки они были на открытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась», — сказал представитель Кремля.

Накануне, в День космонавтики, Путин посетил место приземления Юрия Гагарина в Саратовской области. Там президент возложил цветы к памятнику первому космонавту, а также принял участие в высадке кедров на Аллее космонавтов. На фотографиях с мероприятия видно, что глава государства и его спутники не носят маски.

Путина сопровождали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Саратовской области Валерий Радаев и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.