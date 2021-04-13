Кремль исключил окончание «эпохи масок»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 77,25 (-0,26) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 91,92 (-0,15) Инвестиции, 13:47
Новые протесты в США после убийства афроамериканца полицейским Общество, 13:56  Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память об умершем враче «Динамо» Спорт, 13:49 Стоимость биткоина впервые в истории превысила $63 тыс. Крипто, 13:46 ПСБ улучшил условия валютно-обменных операций для розничных клиентов Пресс-релиз, 13:45 Президенту «Реала» продлили срок полномочий из-за отсутствия конкурентов Спорт, 13:43 Ученые обнаружили в Анголе штамм коронавируса с 34 мутациями Общество, 13:39 NASA во второй раз перенесло первый полет вертолета на Марсе Технологии и медиа, 13:38 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 13:38 Росавиация оповестила перевозчиков о приостановке полетов в Турцию Бизнес, 13:37 В Москве до конца года достроят 54 проблемных ЖК Недвижимость, 13:35 В «Спартаке» отвергли обвинения в расизме со стороны «Локомотива» Спорт, 13:25 Семь правил заботы о своем иммунитете РБК и Деринат, 13:09 СМИ сообщили о проблемах аптек с феназепамом из-за новых правил Бизнес, 13:07 Джек Ма разбогател на $2,3 млрд вопреки взысканию с Alibaba $2,8 млрд Инвестиции, 12:59
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,08 -0,39% EUR/RUB ₽91,69 -0,52% EUR/USD $1,19 -0,13%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кремль исключил окончание «эпохи масок»

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин и сопровождавшие его были без масок при посещении Саратовской области, поскольку они не были в местах массового скопления людей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. При этом он отметил, что «эпоха масок» не завершилась.

«Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей, все-таки они были на открытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась», — сказал представитель Кремля.

Песков объяснил встречу Путина в аэропорту Сарова людьми без масок
Общество
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,&nbsp;Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов и Владимир Путин

Накануне, в День космонавтики, Путин посетил место приземления Юрия Гагарина в Саратовской области. Там президент возложил цветы к памятнику первому космонавту, а также принял участие в высадке кедров на Аллее космонавтов. На фотографиях с мероприятия видно, что глава государства и его спутники не носят маски.

Путина сопровождали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Саратовской области Валерий Радаев и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу. До этого она прогнозировала, что у россиян коллективный иммунитет может сформироваться к августу, когда будут привиты 60% населения.

За последние сутки в России выявили 8173 новых зараженных коронавирусом, число заболевших за весь период превысило 4,64 млн. Этот суточный прирост стал минимальным с 28 сентября.

Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Незаменимые есть: последствия суэцкого кризиса для мировой логистики Для банкиров и ботанов. Как Nike создала культ дефицита

маски Владимир Путин Саратовская область День космонавтики
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,08 -0,39% EUR/RUB ₽91,69 -0,52% EUR/USD $1,19 -0,13%
Материалы по теме
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Общество
Онищенко словом «никогда» ответил на вопрос о сроках отказа от масок
Общество
Депутат потребовал проверить рекомендации Малышевой о ношении масок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter