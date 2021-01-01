Песков объяснил встречу Путина в аэропорту Сарова людьми без масок

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе визита президента России Владимира Путина в Саров были приняты меры для обеспечения его эпидемиологической безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя то, что глава государства и люди, общавшиеся с ним, были без масок, передает корреспондент РБК.

«Были приняты меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента. <…> Безусловно, пример это важно, но в случае президента не стоит забывать, что люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность тоже обеспечивается», — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, должен ли был Путин продемонстрировать пример соблюдения норм безопасности во время пандемии COVID-19.

Кроме того, отвечать на вопрос, какие именно меры безопасности были предприняты для защиты президента, Песков не стал.

Накануне Путин прибыл в Саров, где ознакомился с новейшими разработками атомной промышленности. На кадрах из аэропорта Сарова видно, что глава государства находится в помещениях без маски. Также на одной из фотографий, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как президент здоровается за руку с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным без перчаток.