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Пандемия коронавируса ,  
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Песков объяснил встречу Путина в аэропорту Сарова людьми без масок

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,&nbsp;Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов и Владимир Путин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе визита президента России Владимира Путина в Саров были приняты меры для обеспечения его эпидемиологической безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя то, что глава государства и люди, общавшиеся с ним, были без масок, передает корреспондент РБК.

«Были приняты меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента. <…> Безусловно, пример это важно, но в случае президента не стоит забывать, что люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность тоже обеспечивается», — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, должен ли был Путин продемонстрировать пример соблюдения норм безопасности во время пандемии COVID-19.

Кроме того, отвечать на вопрос, какие именно меры безопасности были предприняты для защиты президента, Песков не стал.

Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
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Накануне Путин прибыл в Саров, где ознакомился с новейшими разработками атомной промышленности. На кадрах из аэропорта Сарова видно, что глава государства находится в помещениях без маски. Также на одной из фотографий, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как президент здоровается за руку с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным без перчаток.

За минувшие сутки в России был зафиксирован рекордный ежесуточный прирост заболевших коронавирусом — 27 543 человек.

При этом, по данным оперативного штаба, Нижегородская область находится в числе регионов с самым высоким уровнем заболеваемости. Там за сутки заразились 459 человек. Регион находится на четвертом месте по общему числу зараженных коронавирусом, там выявили 53 тыс. случаев.

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По словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, из-за людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим Россия не может выйти на плато по коронавирусу. Он заявил, что для предотвращения таких случаев необходимо вести активную просветительскую работу и увеличить сумму штрафов.

Дмитрий Песков Владимир Путин Саров
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