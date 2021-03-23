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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала условие отказа от масочного режима

Отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT.

«А без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится», — сказала Голикова.

Она добавила, что для этого нужно проводить вакцинацию населения.

Еврокомиссар назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID в ЕС
Общество
Фото:Michel Euler / AP

Ранее Голикова говорила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к августу этого года при сохранении существующих темпов вакцинации. По ее словам, план вакцинации предполагает достижение 60% коллективного иммунитета.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал появление коллективного иммунитета в стране к июлю 2021 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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