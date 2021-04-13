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Общество ,  
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Эксперты оценили решение Японии сбросить в океан воду с АЭС в Фукусиме

Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Власти Японии, решив сбросить воду с АЭС в Фукусиме в океан, пошли по самому легкому пути избавления от отходов. Об этом РБК сообщил директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров.

«Очевидно, что в Японии не знают, как уменьшить объем (отходов. — РБК), потому что это колоссальные средства на выпаривание, поэтому они пошли по самому легкому пути — просто слить это в океан», — сказал Чупров.

Эксперт добавил, что жидкие радиоактивные отходы — одна из самых проблемных точек ядерной отрасли, причем не только в Японии. По его мнению, чистить радиоактивные отходы весьма сложно, поэтому из эффективных методов остается «выпаривание». Как только их объем будет уменьшен, отходы можно остекловать или бетонизировать, а после размещать в специальных хранилищах.

Китай раскритиковал решение Японии сбросить воду с «Фукусимы» в океан
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Чупров уточнил, что слив ядерных отходов в воду запрещен по российскому законодательству и в «Гринпис» шаги японских властей категорически не приветствуют.

С опасностью сбрасывания искусственных радионуклидов в окружающую среду согласен инженер-физик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. «Предложенное «решение проблемы радиоактивных отходов» на аварийной атомной станции — крайне безответственно», — сообщил он РБК.

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Ожаровский полагает, что опасность будет исходить при попадании в воду трития — радиоактивного изотопа водорода, элементы которого в конечном счете могут оказаться на столе у людей в виде морепродуктов, рыбы или морской капусты.

По мнению эксперта, власти Японии поступают подобным образом, потому что, во-первых, не знают, что им делать с таким количеством загрязненной тритием воды, во-вторых, пользуясь тем, что любые отходы в Японии можно нормативно перевести в безопасную категорию. Так, по его словам, японцы сначала разбавили свои отходы на берегу до такого состояния, что их официально уже «как бы нельзя назвать радиоактивными отходами».

«Они пользуются тем, что Тихий океан огромный, и при попадании любых загрязнителей в Тихий океан произойдет разбавление. <...> Это такой трюк, потому что любые дополнительные вредные вещества опасны», — заключил Ожаровский.

США назвали взвешенным решение Японии сбросить воду с «Фукусимы»
Политика
Фото:Kyodo / Reuters

Ранее власти Японии объявили о своем решении сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», очищенную от радиоактивных веществ. Сейчас очищенная вода хранится на территории «Фукусимы-1» в резервуарах.

Решение вызвало негативную реакцию со стороны ряда государств. Так, МИД Китая заявил о «серьезной обеспокоенности», а у Южной Кореи решение вызвало «сожаление». При этом в США сочли взвешенным и прозрачным решение Японии о сбросе в океан воды с «Фукусимы».

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США назвали взвешенным решение Японии сбросить воду с «Фукусимы»
Политика
Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»
Общество
В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы
Общество
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