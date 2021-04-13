Эксперты оценили решение Японии сбросить в океан воду с АЭС в Фукусиме

Фото: Kyodo / Reuters

Власти Японии, решив сбросить воду с АЭС в Фукусиме в океан, пошли по самому легкому пути избавления от отходов. Об этом РБК сообщил директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров.

«Очевидно, что в Японии не знают, как уменьшить объем (отходов. — РБК), потому что это колоссальные средства на выпаривание, поэтому они пошли по самому легкому пути — просто слить это в океан», — сказал Чупров.

Эксперт добавил, что жидкие радиоактивные отходы — одна из самых проблемных точек ядерной отрасли, причем не только в Японии. По его мнению, чистить радиоактивные отходы весьма сложно, поэтому из эффективных методов остается «выпаривание». Как только их объем будет уменьшен, отходы можно остекловать или бетонизировать, а после размещать в специальных хранилищах.

Чупров уточнил, что слив ядерных отходов в воду запрещен по российскому законодательству и в «Гринпис» шаги японских властей категорически не приветствуют.