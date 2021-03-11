Коты и заброшенные земли: Фукусима десять лет спустя

11 марта 2011 года землетрясение и цунами привели к крупнейшей аварии на АЭС «Фукусима-1». Погибли или пропали без вести более 18 тыс. человек. Что происходит в зоне отчуждения — в фоторепортаже РБК

Несмотря на усилия японских властей по восстановлению жизни в Фукусиме, большая часть местных жителей не намерена возвращаться на покинутые территории из-за сохранившейся угрозы радиоактивного облучения и отсутствия инфраструктуры