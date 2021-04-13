Лавров назвал количество поставленных в Иран доз вакцины «Спутник V»
Ирану из России было поставлено более полумиллиона доз вакцины «Спутник V», сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции глав МИД Ирана и России. Видео размещено в Facebook российского министерства.
«В Иран поставлено более 500 тыс. двухкомпонентных доз «Спутник V». Эта вакцина доказала свою эффективность, как нам подтвердили сегодня иранские друзья», — сказал Лавров.
По его словам, Россия также готова организовать производство вакцины от коронавируса на территории Ирана и продолжать наращивать сотрудничество в этой сфере.
Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Иране еще 26 января. Через несколько дней Россия договорилась о поставках вакцины в эту страну.