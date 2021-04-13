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На Украине выступили за размещение в стране зенитных комплексов США

США должны разместить на территории Украины зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает журнал Time.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь», — сказал он.

США и Британия обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной
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В апреле Вашингтон пообещал поддержать Киев в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. В марте американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США увеличат поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности и экономики.

Власти США также требовали у Москвы объяснений из-за стягиваний российских войск к границам Украины. Представитель Госдепартамента Нэд Прайс назвал подобные действия «запугиванием» Украины.

В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Минобороны России пояснило, что переброска войск в Крым связана с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа. Кремль отметил, что другие страны не должно беспокоить перемещение российских военных по территории страны.

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