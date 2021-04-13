МИД Украины заявил о необходимости практической поддержки от других стран

В случае обострения ситуации в Донбассе Украине будет нужна практическая поддержка от других стран, а не только выражения обеспокоенности с их стороны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает телеканал ICTV.

«Может настать фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет недостаточно. Поэтому уже сейчас стоит говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения», — пояснил он.

По словам Кулебы, Россия ищет поводы, чтобы обострить ситуацию в Донбассе.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также отметила в эфире ICTV, что Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России. «Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина, важно говорить сегодня о прекращении «Северного потока-2» — уточнила она.