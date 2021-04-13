Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 77,51 (+0,34) Инвестиции, 12 апр, 18:07
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 92,07 (+0,29) Инвестиции, 12 апр, 18:07
Антирасистская организация выступила за серьезное наказание «Спартака» Спорт, 01:37 МИД Украины заявил о необходимости практической поддержки от других стран Политика, 01:16 США решили не менять своего посла в России Политика, 01:11 Матчи НХЛ и НБА перенесли из-за убийства афроамериканца Спорт, 00:59 Запрет на полеты в Турцию и Танзанию. Что делать туристам Бизнес, 00:59 История инвестора: как получать 10% годовых в валюте РБК и СберПервый, 00:40 В Миннеаполисе ввели комендантский час после убийства афроамериканца Общество, 00:37 В США несколько человек пострадали при стрельбе в школе Теннесси Общество, 00:35 Есть ли перспективы у массового космического туризма. Видеорепортаж РБК Технологии и медиа, 00:30 Рогозин раскритиковал США из-за слов о Дне космонавтики Общество, 00:12 Счетная палата раскритиковала Росреестр за проблемы с единой базой данных Экономика, 00:00 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 12 апр, 23:59 Туроператоры оценили объем проданных в Турцию путевок Общество, 12 апр, 23:54 «Локомотиву» грозит присуждение поражения в матче со «Спартаком» Спорт, 12 апр, 23:47
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,39 -0,01% EUR/RUB ₽92,17 +0,03% EUR/USD $1,19 +0,08%
Политика ,  
0 

МИД Украины заявил о необходимости практической поддержки от других стран

В случае обострения ситуации в Донбассе Украине будет нужна практическая поддержка от других стран, а не только выражения обеспокоенности с их стороны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает телеканал ICTV.

«Может настать фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет недостаточно. Поэтому уже сейчас стоит говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения», — пояснил он.

В офисе Зеленского исключили возможность наступления Киева в Донбассе
Политика
Юлия Мендель

По словам Кулебы, Россия ищет поводы, чтобы обострить ситуацию в Донбассе.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также отметила в эфире ICTV, что Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России. «Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина, важно говорить сегодня о прекращении «Северного потока-2» — уточнила она.

По мнению Стефанишиной, обострение ситуации на востоке Украины выгодно Москве, поскольку может отвлечь население России от внутренних проблем.

Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Почему в развитых странах растут цены на жилье — The Economist

Ситуация в Донбассе обострилась в марте, Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня, с обеих сторон есть жертвы.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг эту информацию.

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
Общество
Фото:Михаил Маркив / ТАСС

В Киеве считают, что эскалация вызвана провокациями российских властей. Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Россия, стягивая войска к границам Украины под видом военных учений, «играет мускулами». «Таким образом она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня», — заявил Зеленский. В офисе Зеленского также сообщили, что Киев не планирует наступать на Донбасс.

The New York Times написала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных. Российское Минобороны объяснило переброску войск плановыми учениями Южного военного округа.

Кремль отмечал, что перемещения российских войск внутри территории России не должны беспокоить другие страны и не угрожают им. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пояснял, что полевые командиры украинских сил сами принимают решения открыть огонь по противнику в Донбассе, без указаний высшего руководства, чем осложняют ситуацию.

Украина Дмитрий Кулеба МИД Донбасс
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,39 -0,01% EUR/RUB ₽92,17 +0,03% EUR/USD $1,19 +0,08%
Материалы по теме
В офисе Зеленского исключили возможность наступления Киева в Донбассе
Политика
В Киеве допустили встречу по Донбассу без России
Политика
В Киеве исключили повторение трагедии Сребреницы в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter