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Кремль оценил сроки присутствия российских военных у границы с Украиной

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские войска находятся в тех районах страны, где их нахождение необходимо и целесообразно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», — сказал Песков.

По его словам, военные будут находиться вблизи границы с Украиной «так долго», насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий.

На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает «информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск».

Песков опроверг «блуждание» российских войск
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Сообщения о переброске российских войск к границе с Украиной появились 30 марта. Тогда The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника писала, что к границе было направлено примерно 4 тыс. российских военнослужащих.

Позднее представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что ведомство получило сообщения о передвижении российских войск от украинских военнослужащих. Кирби тогда выразил обеспокоенность из-за эскалации конфликта на Донбассе.

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Песков заявлял, что передвижения российских войск не должны никого беспокоить, поскольку они осуществляются на территории России. Представитель Кремля напомнил, что российские военные не принимают участия в конфликте на Украине. В Минобороны тогда сообщили о проводимых учениях в Южном военном округе.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский назвал передвижение войск провокациями и обвинил Россию в «игре мускулами». Он призвал НАТО повысить боеготовность в странах-участниках альянса, которые граничат с Украиной. 6 апреля украинские Вооруженны силы начали сборы подразделений территориальной обороны в южных регионах на границе с Россией.

войска российско-украинская граница Дмитрий Песков
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