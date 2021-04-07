Кремль оценил сроки присутствия российских военных у границы с Украиной

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Российские войска находятся в тех районах страны, где их нахождение необходимо и целесообразно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», — сказал Песков.

По его словам, военные будут находиться вблизи границы с Украиной «так долго», насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий.

На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает «информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск».