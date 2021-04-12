Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 77,51 (+0,34) Инвестиции, 18:07
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 92,07 (+0,29) Инвестиции, 18:07
Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 22:30 Беглов прибыл к месту пожара на «Невской мануфактуре» Общество, 22:30 В Роспотребнадзоре оценили сроки создания вакцины от мутаций коронавируса Общество, 22:12 Зеленский попросил у Байдена помощи в «сдерживании» России Политика, 22:01 ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина Спорт, 21:56 «Барселона» впервые возглавила рейтинг самых дорогих клубов мира Спорт, 21:52 Когда можно увидеть звездный дождь в этом году РБК и ПСБ, 21:43 «Аэрофлот» предложит условия обмена и возврата билетов на рейсы в Турцию Общество, 21:39 На месте пожара на «Невской мануфактуре» нашли тело погибшего спасателя Общество, 21:18 ЦСКА впервые с ноября одержал две победы подряд в РПЛ Спорт, 21:09 В ООН призвали к диалогу стороны конфликта на востоке Украины Политика, 21:07 IPO Segezha Group: появится ли еще один «чемпион» от АФК «Система» Инвестиции, 20:39 Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании Общество, 20:30 Путин предложил увеличить зарплаты космонавтам Общество, 20:22
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,32 -0,1% EUR/RUB ₽92,02 -0,14% EUR/USD $1,19 -0,01%
Общество ,  
0 

Беглов прибыл к месту пожара на «Невской мануфактуре»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл к «Невской мануфактуре», где произошел пожар. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание. По словам губернатора, сейчас власти устанавливают размер нанесенного ущерба. Беглов напомнил, что новое строительство на территории сгоревшего объекта культурного наследия запрещено законом.

Пожар на «Невской мануфактуре». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Возгорание началось в доме 50 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Спасатели получили сообщение в 12:35 мск, а уже в 13:13 пожару присвоили пятый ранг сложности. Возгорание распространилось на 10 тыс. кв. м, затронув в том числе соседние строения.

В ходе тушения погибли двое пожарных. Еще двое были доставлены в больницу с ожогами: у них были обожжены от 40 до 50% поверхности тела.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Проверку также начала прокуратура. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Почему в развитых странах растут цены на жилье — The Economist
«Невская мануфактура» Александр Беглов пожар Санкт-Петербург
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,32 -0,1% EUR/RUB ₽92,02 -0,14% EUR/USD $1,19 -0,01%
Материалы по теме
Вертолет тушит пожар на «Невской мануфактуре». Видео
Общество
Арендаторы «Невской мануфактуры» рассказали о пожаре в бизнес-центре
Общество
Пожар на «Невской мануфактуре» с борта коптера. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter