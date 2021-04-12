Беглов прибыл к месту пожара на «Невской мануфактуре»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл к «Невской мануфактуре», где произошел пожар. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание. По словам губернатора, сейчас власти устанавливают размер нанесенного ущерба. Беглов напомнил, что новое строительство на территории сгоревшего объекта культурного наследия запрещено законом.

Возгорание началось в доме 50 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Спасатели получили сообщение в 12:35 мск, а уже в 13:13 пожару присвоили пятый ранг сложности. Возгорание распространилось на 10 тыс. кв. м, затронув в том числе соседние строения.

В ходе тушения погибли двое пожарных. Еще двое были доставлены в больницу с ожогами: у них были обожжены от 40 до 50% поверхности тела.