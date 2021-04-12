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СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Председатель СК дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Ход и результаты расследования дела глава СК Александр Бастрыкин поставил под свой контроль.

Площадь пожара на мануфактуре в Петербурге увеличилась более чем вдвое
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Фото:Сергей Николаев / РИА Новости

Пожар произошел в Невском районе Петербурга на Октябрьской набережной, д. 50. В МЧС сообщение о случившемся поступило в 12:35 мск. В 13:13 мск пожару присвоили пятый ранг. При тушении погиб один пожарный.

Из здания эвакуировали 40 человек. Два человека при этом пострадали. Оба — пожарные.

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Позднее площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м. Для его тушения задействованы более 300 человек и 69 единиц техники. К тушению был привлечен вертолет Ка-32.

Операция осложнена из-за сильного ветра. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что пожарные покинули здание из-за угрозы обрушения. В 150–200 м от места происшествия установлено специальное оборудование для забора воды из Невы.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На место выехал районный прокурор.

пожар Санкт-Петербург Следственный комитет уголовное дело «Невская мануфактура»
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