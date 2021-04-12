СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Председатель СК дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
Ход и результаты расследования дела глава СК Александр Бастрыкин поставил под свой контроль.