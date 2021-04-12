СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Пожар произошел в Невском районе Петербурга на Октябрьской набережной, д. 50. В МЧС сообщение о случившемся поступило в 12:35 мск. В 13:13 мск пожару присвоили пятый ранг. При тушении погиб один пожарный.

Из здания эвакуировали 40 человек. Два человека при этом пострадали. Оба — пожарные.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м. Для его тушения задействованы более 300 человек и 69 единиц техники. К тушению был привлечен вертолет Ка-32.

Операция осложнена из-за сильного ветра. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что пожарные покинули здание из-за угрозы обрушения. В 150–200 м от места происшествия установлено специальное оборудование для забора воды из Невы.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На место выехал районный прокурор.