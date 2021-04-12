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Конфликт в Донбассе ,  
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В ООН призвали к диалогу стороны конфликта на востоке Украины

Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

ООН призывает все стороны конфликта на Донбассе проявить сдержанность и отказаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

«Наш посыл всем вовлеченным в конфликт сторонам и тем, кто имеет отношение к конфликту: проявлять максимальную сдержанность, отказаться от любых действий и риторики, которая может в дальнейшем способствовать эскалации конфликта. Все нерешенные вопросы необходимо решить с помощью диалога», — сказал Дюжаррик.

Он указал также на беспокойство ООН из-за роста гуманитарных проблем в зоне конфликта. Дюжаррик отметил, что организация с беспокойством следит за сообщениями о росте нарушений режима прекращения огня, передвижениях войск на востоке Украины.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Боевые действия на востоке Украины возобновились в марте. Перемирие было сорвано, также возобновились обстрелы и столкновения, которые приводят к гибели людей.

В конце марта издание The New York Times со ссылкой на неназванный источник сообщило, что к границе с Украиной направлены примерно 4 тыс. российских военнослужащих. В Кремле тогда заявили, что перемещение войск происходит в пределах территории России, и это не должно беспокоить другие страны.

В Минобороны указали, что армия проводит плановые учения в Южном федеральном округе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал учения игрой мускулами. 6 апреля украинские вооруженные силы объявили сборы подразделений территориальной обороны. В тот же день российский министр обороны Сергей Шойгу объявил о проверке боеготовности армии.

Донбасс Украина ООН военный конфликт
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