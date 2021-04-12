В ООН призвали к диалогу стороны конфликта на востоке Украины

Фото: Александр Клименко / Reuters

ООН призывает все стороны конфликта на Донбассе проявить сдержанность и отказаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

«Наш посыл всем вовлеченным в конфликт сторонам и тем, кто имеет отношение к конфликту: проявлять максимальную сдержанность, отказаться от любых действий и риторики, которая может в дальнейшем способствовать эскалации конфликта. Все нерешенные вопросы необходимо решить с помощью диалога», — сказал Дюжаррик.

Он указал также на беспокойство ООН из-за роста гуманитарных проблем в зоне конфликта. Дюжаррик отметил, что организация с беспокойством следит за сообщениями о росте нарушений режима прекращения огня, передвижениях войск на востоке Украины.

Боевые действия на востоке Украины возобновились в марте. Перемирие было сорвано, также возобновились обстрелы и столкновения, которые приводят к гибели людей.