В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом седьмую неделю подряд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 77,51 (+0,34) Инвестиции, 18:07
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 92,07 (+0,29) Инвестиции, 18:07
Власти рекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Турцию Общество, 19:29 Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию Общество, 19:23 Как выглядит азербайджанский Парк военных трофеев. Фоторепортаж Общество, 19:15  СМИ назвали возможные причины пожара на «Невской мануфактуре» Общество, 19:04 Алиев оценил стоимость взятых в Нагорном Карабахе вооружений Армении Политика, 19:04 Огонь с горящей в Петербурге мануфактуры перекинулся на соседнее здание Общество, 18:55 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 18:52 Британский премьер решил сдать свой дом в аренду за £4 тыс. в месяц Недвижимость, 18:45 В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом седьмую неделю подряд Общество, 18:44 Ответственность бизнеса: как компании продвигают ЗОЖ Зеленая экономика, 18:28 Акции создателя Siri взлетели на 18% после сделки с Microsoft Инвестиции, 18:24 В кабмине одобрили внесение вакцинации от COVID в календарь прививок Общество, 18:17 Россия решила приостановить чартеры в Турцию из-за роста числа заболевших Бизнес, 18:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 18:14
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,34 -0,07% EUR/RUB ₽92,15 0% EUR/USD $1,19 +0,09%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом седьмую неделю подряд

Фото: Eraldo Peres / AP
Фото: Eraldo Peres / AP

В мире уже седьмую неделю подряд наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы сейчас наблюдаем рост случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост смертности в течение четырех недель», — указал Гебрейесус.

Глава ВОЗ указал, что вакцинация — не единственный способ борьбы с коронавирусом. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить маски, прибегать к самоизоляции и другим мерам.

Власти столицы Индии заявили о четвертой волне коронавируса
Общество
Фото:Anushree Fadnavis / Reuters

По данным ВОЗ, резкий скачок числа случаев заражения COVID-19 произошел в середине февраля. Если 16 февраля наблюдалось суточное снижение на 33,4%, то уже на следующий день был отмечен прирост на 58,75%.

До этого, с начала января, в мире наблюдался спад числа зараженных коронавирусом. За неделю, предшествующую 15 февраля, снижение составило 9,77%. В следующие семь дней начался прирост — 7,81%. С тех пор спада заболеваемости уже не наблюдалось, и к 5 апреля недельный прирост составил 8,83%. В абсолютном исчислении эта цифра составила 362 068 заболевших за неделю.

Читайте на РБК Pro
Пол Фоли — РБК Pro: «Поживите в обычной семье в стране, где у вас бизнес» Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Почему в развитых странах растут цены на жилье — The Economist

Неделя, предшествующая 15 марта, стала началом тенденции на рост смертности от COVID-19 (3,14%). До этого в течение шести недель наблюдался спад. К 5 апреля рост смертности достиг 5,37%.

Общее число подтвержденных случаев за весь период пандемии в мире составило 135,6 млн. Умерли от COVID-19 за этот период более 2,9 млн человек. За последний месяц ограничения были ужесточены в ряде стран и территорий: в Великобритании, Германии, Франции, Италии и других.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус ВОЗ заболевшие COVID-19
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,34 -0,07% EUR/RUB ₽92,15 0% EUR/USD $1,19 +0,09%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 апреля
Общество
Мурашко сравнил количество осложнений после коронавируса и гриппа
Политика
В России за сутки от COVID-19 умерло минимальное за полгода число людей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter