В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом седьмую неделю подряд

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В мире уже седьмую неделю подряд наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы сейчас наблюдаем рост случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост смертности в течение четырех недель», — указал Гебрейесус.

Глава ВОЗ указал, что вакцинация — не единственный способ борьбы с коронавирусом. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить маски, прибегать к самоизоляции и другим мерам.

По данным ВОЗ, резкий скачок числа случаев заражения COVID-19 произошел в середине февраля. Если 16 февраля наблюдалось суточное снижение на 33,4%, то уже на следующий день был отмечен прирост на 58,75%.