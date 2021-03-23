Джонсон пообещал последние ограничения из-за коронавируса в Британии

Лондон, Великобритания (Фото: Matt Dunham / AP)

Введенные сейчас в Великобритании ограничения в связи с коронавирусом станут последними. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая по случаю годовщины объявления национального локдауна, передает издание Evening Standard.

В ходе своего выступления Джонсон также выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких. При этом он предупредил, что рост случаев заболевания коронавирусом во Франции и Италии означает, что третья волна заболевания ожидает и Британию.

Ранее в стране ввели новые ограничения, которые начнут действовать с 29 марта. Они предусматривают запрет на выезд из страны без уважительной причины. Можно выезжать для рабочих поездок, учебы, на спортивные соревнования, для лечения за границей, ухода за больными людьми, на свадьбу близкого члена семьи. Нарушителей будут штрафовать на £5 тыс.