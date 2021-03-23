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Пандемия коронавируса ,  
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Джонсон пообещал последние ограничения из-за коронавируса в Британии

Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания (Фото: Matt Dunham / AP)

Введенные сейчас в Великобритании ограничения в связи с коронавирусом станут последними. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая по случаю годовщины объявления национального локдауна, передает издание Evening Standard.

В ходе своего выступления Джонсон также выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких. При этом он предупредил, что рост случаев заболевания коронавирусом во Франции и Италии означает, что третья волна заболевания ожидает и Британию.

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Фото:Alberto Pezzali / AP

Ранее в стране ввели новые ограничения, которые начнут действовать с 29 марта. Они предусматривают запрет на выезд из страны без уважительной причины. Можно выезжать для рабочих поездок, учебы, на спортивные соревнования, для лечения за границей, ухода за больными людьми, на свадьбу близкого члена семьи. Нарушителей будут штрафовать на £5 тыс.

При этом власти разрешают встречи группой по шесть человек на улице. Будут разрешены занятия спортом на улице, а также выходить из дома без уважительной причины.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Британии зафиксировано 5379 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 112 человек.

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Общее число заражений COVID-19 составило 4,3 млн, летальных исходов — 126 284.

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Источник: JHU
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