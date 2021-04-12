К тушению пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге привлекли вертолет

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге пожарные будут тушить с помощью вертолета, сообщили РБК в МЧС России.

«Вертолет Ка-32», — пояснили в ведомстве.

Всего к ликвидации пожара, которому присвоили наивысший — пятый — ранг сложности, привлекли 350 человек и 70 единиц техники.

По данным МЧС, здание охвачено огнем, горят четыре этажа по всей площади, на заводе обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия. Площадь пожара составляет 4000 кв. м.

Из здания эвакуировали 40 человек, из них двое госпитализированы.