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Общество ,  
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К тушению пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге привлекли вертолет

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге пожарные будут тушить с помощью вертолета, сообщили РБК в МЧС России.

«Вертолет Ка-32», — пояснили в ведомстве.

Всего к ликвидации пожара, которому присвоили наивысший — пятый — ранг сложности, привлекли 350 человек и 70 единиц техники.

По данным МЧС, здание охвачено огнем, горят четыре этажа по всей площади, на заводе обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия. Площадь пожара составляет 4000 кв. м.

Из здания эвакуировали 40 человек, из них двое госпитализированы.

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В ведомстве уточнили, что тушение пожара осложняет сильный ветер. Лаборатория Главного управления МЧС проводит замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе (ПДК).

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Пожар на «Невской мануфатуре» начался днем 12 апреля. Огонь охватил четвертый-пятый этажи здания.

Во время тушения пожара погиб один пожарный, сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах. Еще двое пострадали, по данным агентств, они получили ожоги 40–50% поверхности тела. Прокуратура Невского района начала проверку по факту возгорания.

Фабрика «Невская мануфактура» была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году. В 1918 году ее национализировали и законсервировали. В 1921 году здание переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль». С 1992 года зданию вернули название — «Невская мануфактура». В настоящее время большую часть площадей завод сдает в аренду.

Санкт-Петербург пожар вертолет Октябрьская набережная ГУ МЧС новости
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