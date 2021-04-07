Песков заявил о проработке деталей допуска на послание Путина

Владимир Путин (справа) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Кремль прорабатывает детали допуска приглашенных на послание президента России Владимира Путину Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе и с санитарными властями, и в ближайшие дни уже будет соответствующая информация распространяться», — сказал Песков.

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