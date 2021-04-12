В Чехии сняли введенный из-за COVID-19 режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии COVID-19 завершился в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
«В воскресенье, 11 апреля 2021 года, в полночь в Чехии завершилось чрезвычайное положение», — говорится в сообщении. Режим действовал с 12 марта.
В связи с этим в Чехии начнут работу в ограниченном режиме школы, детские сады, музеи, зоопарки, спортивные заведения, магазины, аптеки и рынки.
При этом правительство одобрило ряд новых мер, посредством которых местный Минздрав вводит противоэпидемические ограничения на основе «закона о пандемии».
Так, по информации на сайте ведомства, продолжат действовать ограничения на деятельность некоторых коммерческих или производственных предприятий и на работу торговых центров. При этом они не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, прачечные, цветочные и некоторые другие магазины.
В стране также сохранятся меры, ограничивающие работу предприятий общественного питания, однако они не будут распространяться на школьные столовые, заведения при учреждениях и продажу «еды на вынос».
Сохраняется запрет на концерты и другие музыкальные, театральные, кино- и художественные представления. Однако у артистов сохранится право на проведение репетиций при условии соблюдения предписанных санитарных норм.
Продолжат действовать нормы по обязательному ношению масок в помещениях и общественном транспорте. Закон распространяется на всех граждан старше двух лет, кроме спортсменов при занятии на открытом воздухе, клиентов предприятий общественного питания во время употребления пищи, лиц с медицинскими противопоказаниями.
1 марта правительство Чехии ограничило передвижение жителей страны только районами своего проживания сроком на три недели. Исключения делали для работающих людей, на походы к врачам или для ухода за близкими.
Режим ЧС действовал в стране с 12 марта. «Правительству необходимо реагировать на происходящее, введение чрезвычайного положения позволяет кабинету министров более эффективно действовать в кризисной ситуации», — сказал тогда министр внутренних дел Ян Гамачек.
После введения ЧС власти Чехии полностью закрыли границы как на въезд иностранцев, так и на выезд своих граждан за пределы страны. Исключение было сделано для граждан Чехии, возвращающихся из-за границы, и водителей грузовиков.Чехия также прекратила выдачу виз на въезд в страну и выдачу видов на жительство.
16 марта власти также объявили карантин по всей территории Чешской Республики. Жителям позволили выходить из дома только для посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания, для того, чтобы помочь родственникам, нуждающимся в уходе, и для поездок на работу.
В Чехии, по данным на 11 апреля, выявили 976 новых случаев COVID-19. Днем ранее в стране было подтверждено более 2 тыс. положительных диагнозов СOVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,5 млн жителей страны, из них вылечились 1,4 млн. От осложнений после вызываемого вирусом заболевания в республике умерли почти 28 тыс. человек.