В Чехии сняли введенный из-за COVID-19 режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии COVID-19 завершился в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«В воскресенье, 11 апреля 2021 года, в полночь в Чехии завершилось чрезвычайное положение», — говорится в сообщении. Режим действовал с 12 марта.

В связи с этим в Чехии начнут работу в ограниченном режиме школы, детские сады, музеи, зоопарки, спортивные заведения, магазины, аптеки и рынки.

При этом правительство одобрило ряд новых мер, посредством которых местный Минздрав вводит противоэпидемические ограничения на основе «закона о пандемии».

Так, по информации на сайте ведомства, продолжат действовать ограничения на деятельность некоторых коммерческих или производственных предприятий и на работу торговых центров. При этом они не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, прачечные, цветочные и некоторые другие магазины.