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Политика ,  
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Глава партии Меркель призвал быстрее определиться с кандидатом в канцлеры

Армин Лашет
Армин Лашет (Фото: Michael Kappeler / dpa via AP)

Глава Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил о необходимости как можно быстрее определиться с кандидатом от блока ХДС/ХСС на грядущих выборах в бундестаг. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

«Учитывая настроения в ХДС, решение надо принимать очень быстро», — сказал Лашет. Выборы в бундестаг должны пройти уже в этом году.

Глава партии похвалил политику, которую проводит канцлер страны, избранная от этой же партии Ангела Меркель.

Он указал, что был согласен с ней по основным политическим вопросам — от спасения зоны евро до политики в отношении беженцев. Последний вопрос ранее вызвал сильные разногласия с Христианско-социальным союзом, который традиционно идет на выборы в одном блоке и под одним номером с ХДС.

«Такой раскол никогда не должен повториться в союзе», — добавил Лашет.

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Армин Лашет

ХДС и ХСС традиционно, с 1949 года, заседают в немецком парламенте в составе одной фракции. При этом деятельность ХСС развернута в Баварии, а христианских демократов — во всех остальных немецких регионах.

Заявление о необходимости ускорить назначение кандидата от ХДС/ХСС глава христианских демократов сделал после того, как о намерении баллотироваться от блока заявил лидер Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

«Если бы ХДС был готов поддержать меня [на выборах], я был бы готов [участвовать в них]», — заявил Зёдер в ходе заседания исполнительного совета парламентской группы ХДС/ХСС. При этом он добавил, что будет готов сотрудничать, если его кандидатуру не одобрят христианские демократы.

Глава ХДС Лашет одновременно занимает должность главы федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. 11 апреля телеканал WDR со ссылкой на исследование берлинского института Infratest dimap сообщил, что рейтинг Лашета среди избирателей в его регионе падает. Эксперты указывают, что деятельность правительства христианских демократов в Северном Рейне — Вестфалии одобряет примерно 28% население. В то же время рейтинги «Зеленых» в регионе, наоборот, растут и догоняют ХДС: за них готовы проголосовать 26% избирателей.

В 2018 году Меркель ушла с поста главы фракции ХДС/ХСС. Эту должность она занимала с 2000 года. На ее место была сначала назначена генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а в январе этого года — Лашет.

Перед уходом Меркель с поста главы фракции внутри блока ХДС/ХСС возникли разногласия из-за правил въезда беженцев в страну. В частности, баварское крыло единогласно поддержало запрет на въезд в Германию тех иностранцев, которые получили статус беженцев в других европейских странах.

ХДС ХСС выборы кандидат
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