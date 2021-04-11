Глава партии Меркель призвал быстрее определиться с кандидатом в канцлеры

Армин Лашет (Фото: Michael Kappeler / dpa via AP)

Глава Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил о необходимости как можно быстрее определиться с кандидатом от блока ХДС/ХСС на грядущих выборах в бундестаг. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

«Учитывая настроения в ХДС, решение надо принимать очень быстро», — сказал Лашет. Выборы в бундестаг должны пройти уже в этом году.

Глава партии похвалил политику, которую проводит канцлер страны, избранная от этой же партии Ангела Меркель.

Он указал, что был согласен с ней по основным политическим вопросам — от спасения зоны евро до политики в отношении беженцев. Последний вопрос ранее вызвал сильные разногласия с Христианско-социальным союзом, который традиционно идет на выборы в одном блоке и под одним номером с ХДС.

«Такой раскол никогда не должен повториться в союзе», — добавил Лашет.