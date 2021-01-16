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Партия Меркель избрала нового главу

Лидером Христианско-демократического союза стал глава федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Руководитель правящей партии — потенциальный кандидат на пост канцлера ФРГ, выборы в бундестаг пройдут в сентябре
Армин Лашет
Армин Лашет (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Большинство делегатов на собрании немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) проголосовали за то, чтобы новым лидером партии стал глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, передает Welt.

За его кандидатуру проголосовал 521 человек, еще 466 делегатов поддержали бывшего лидера фракции Фридриха Мерца. Четыре человека воздержались. Всего на этот пост претендовали три человека, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выбыл из гонки в первом туре. Результаты должны быть официально подтверждены голосованием по почте.

До 2018 года партией руководила Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но последняя в феврале 2020 года объявила о решении уйти в отставку и отказе бороться за пост канцлера Германии.

СМИ назвали возможного кандидата на пост канцлера Германии
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Йенс Шпан

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти 26 сентября. По традиции канцлером должен стать лидер ХДС, однако такая норма не закреплена официально.

Еще одним потенциальным кандидатом на должность канцлера, по данным Bild, считается министр здравоохранения, член ХДС Йенс Шпан. Издание не исключало, что он может выдвинуться на эту должность, если его рейтинг будет выше, чем у Лашета. В качестве возможного преемника Меркель немецкие СМИ также называли премьер-министра Баварии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера.

Меркель занимает пост канцлера четвертый срок подряд. Ранее она объявила, что после 2021 года, когда истекут ее полномочия главы правительства, не будет претендовать на какие-либо политические посты, а также пообещала не вмешиваться в вопрос выбора своего преемника.

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