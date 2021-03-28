Блинкен пригрозил России последствиями из-за «агрессивных действий»

Энтони Блинкен (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

США предпримут «необходимые меры» в отношении России из-за «агрессивных действий». Об этом в интервью CNN заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

«Мы видели различные примеры агрессивных действий России... Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США... Будет цена и последствия», — сказал Блинкен.

Отношение России и США обострились, после того как в одном из интервью президент США Джо Байден заявил, что президента России Владимира Путина можно назвать «убийцей».

В ответ на слова Байдена Москва отозвала своего посла в США «для консультаций». Путин пожелал Байдену здоровья и пригласил его на публичный разговор в онлайн-формате. Байден сначала не ответил на это приглашение, а позднее заявил, что разговор когда-нибудь состоится. Также Байден сообщил, что хотел бы пригласить Путина и главу КНР Си Цзиньпина в Вашингтон на саммит по климату.