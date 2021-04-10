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Политика ,  
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В Киеве допустили встречу по Донбассу без России

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский (слева направо)
Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

Встреча лидеров Франции, Германии и Украины должна произойти в течение недели. Об этом сообщил советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

«Будет Н-3 — то есть, Франция, Германия и Украина. <...> Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус немного», — заявил он.

По словам Арестовича, украинская сторона не ожидает ничего нового от переговоров советников «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция), которые запланированы на 14 апреля. Он считает, что Москва продолжает заниматься «шантажом», а главной целью для Киева является выполнение предыдущих договоренностей «нормандского формата». 

Арестович также высказал мнение, что членство в НАТО не сможет решить проблему эскалации конфликта в Донбассе, поскольку скорее «приведет к еще более масштабному конфликту на Украине».

Спикер отметил, что на предстоящем заседании ОБСЕ организации необходимо занять строгую позицию и дать оценку действиям России. «Тогда россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде», — сказал Арестович.

Москва заявила о препятствиях для проведения «нормандского саммита»
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита &laquo;лидеров &laquo;нормандской четверки&raquo;

Ранее, 29 марта, Украина исключила переговоры в «нормандском формате» без ее участия. «Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — говорил тогда представитель украинского МИДа Олег Николенко.

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30 марта прошли переговоры между президентами России, Франции и канцлером Германии. Лидеры, в частности, обсудили вопросы по Донбассу. Россией была выражена озабоченность в связи с «провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения».

6 апреля в Киеве объявили об отказе ехать в Минск на переговоры по Донбассу. Украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал Белоруссию страной, находящейся под влиянием России, к которой у Украины нет доверия.

В Кремле ответили что точно не знают, является ли заявление Киева о намерениях не участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске полным отказом от любых переговоров по этому вопросу. 

«нормандский формат» «нормандская четверка» Украина
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