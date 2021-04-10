В Киеве допустили встречу по Донбассу без России

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

Встреча лидеров Франции, Германии и Украины должна произойти в течение недели. Об этом сообщил советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

«Будет Н-3 — то есть, Франция, Германия и Украина. <...> Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус немного», — заявил он.

По словам Арестовича, украинская сторона не ожидает ничего нового от переговоров советников «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция), которые запланированы на 14 апреля. Он считает, что Москва продолжает заниматься «шантажом», а главной целью для Киева является выполнение предыдущих договоренностей «нормандского формата».

Арестович также высказал мнение, что членство в НАТО не сможет решить проблему эскалации конфликта в Донбассе, поскольку скорее «приведет к еще более масштабному конфликту на Украине».

Спикер отметил, что на предстоящем заседании ОБСЕ организации необходимо занять строгую позицию и дать оценку действиям России. «Тогда россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде», — сказал Арестович.