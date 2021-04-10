Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 03:04 Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов Общество, 02:59 В США ответили на требование Ирана о снятии санкций Политика, 02:35 В подмосковной Электростали загорелся мебельный склад Общество, 02:17 Киев ответил на заявление об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе Политика, 01:52 В Лондоне возобновили расследование убийства соратника Березовского Общество, 01:45 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 01:35 Байден назвал принца Филипа «чертовски классным парнем» Общество, 01:17 В Швейцарии умерли 55 человек после прививки от COVID-19 Общество, 00:49 Bloomberg оценил разницу в темпах вакцинации между странами в 25 раз Общество, 00:40 Главврача оштрафовали за неправильное хранение вакцины «Спутник V» Общество, 00:34 ЕС проверит еще одну вакцину от COVID на связь с образованием тромбов Общество, 00:26 Феномен Reverso: что нужно знать о знаменитых часах Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 00:02 Битва за Лигу чемпионов. «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в туре РПЛ Спорт, 00:00
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Политика ,  
0 

Киев ответил на заявление об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе

В Киеве не собираются насильно освобождать украинские территории в Донбассе и повторять там ситуацию, похожую на трагедию в боснийской Сребренице. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова».

«Мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути <...> Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», — сказал Резников.

Зеленский опроверг угрозу повторения Сребреницы в Донбассе
Политика

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, если ситуация там станет развиваться по сценарию резни в Сребренице. При этом он добавил, что силы самопровозглашенных республик Донбасса уже достаточно закалены в боях и в состоянии удерживать атаку, поэтому необходимости в защите пока не возникает.

В Кремле заявляли, что также видят угрозу возобновления гражданской войны на Украине, но считают, что пока о таком противостоянии говорить рано.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявлял, что преждевременная передача властям Украины контроля над границей с Россией в Донбассе грозит повторением в регионе трагедии в боснийской Сребренице,

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях РБК Pro: стоит ли шантажировать работодателя своим уходом Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в эскалации напряжения, а также нарушении режима перемирия.

События в Сребренице произошли в 1995 году, в ходе гражданской войны в Югославии. Сребреница был взят армией боснийских сербов, после чего в районе были расстреляны несколько тысяч человек. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид.

Сребреница Донбасс Украина Кремль
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Киев сообщил о посещении Донбасса американской делегацией
Политика
Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
Политика
В ДНР назвали фактор выбора Киевом силового решения конфликта в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter