Киев ответил на заявление об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе

В Киеве не собираются насильно освобождать украинские территории в Донбассе и повторять там ситуацию, похожую на трагедию в боснийской Сребренице. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова».

«Мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути <...> Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», — сказал Резников.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, если ситуация там станет развиваться по сценарию резни в Сребренице. При этом он добавил, что силы самопровозглашенных республик Донбасса уже достаточно закалены в боях и в состоянии удерживать атаку, поэтому необходимости в защите пока не возникает.