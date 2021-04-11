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Политика ,  
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Жапаров в день референдума объяснил протесты в октябре «грязными выборам»

Волнения в Киргизии осенью 2020 года были спровоцированы «самыми грязными выборами» в истории страны, заявил президент Садыр Жапаров во время обращения, приуроченного ко дню голосования по поправкам в Конституцию и выборам в местные органы власти.

«Октябрьские народные волнения произошли в результате самых грязных выборов в нашей истории. Власть тогда не услышала голос народа», — отметил он.

Президент Киргизии добровольно подал в отставку
Политика
Фото:Мария Гордеева / Reuters

Жапаров добавил, что в январе народ Киргизии впервые смог сам выбрать форму правления в республике. В результате референдума, явка на который составила 33,08%, большинство (чуть более 80% участников) высказались за президентскую форму правления. После этого, указал президент, появилась необходимость скорректировать Основной закон Киргизии.

«Кыргызстан уже тридцать лет ищет свой путь, за это время произошел ряд волнений. Все это следствие непоследовательности наших намерений и стремлений. <...> Нам нужно извлекать уроки из прошлого и не повторять ошибок предыдущих властей», — сказал Жапаров. Он призвал к проведению честных выборов, которые гарантируют мир и стабильность в стране.

11 апреля в Киргищии проходит референдум по поправкам в Конституцию. Согласно предлагаемым изменениям, ответственным за формирование и работу правительства станет президент, а возглавит кабмин руководитель президентской администрации. Кроме того, число депутатов в парламенте снизится со 120 до 90. Чтобы референдум был признан состоявшимся, должны проголосовать не менее 30% от общего числа избирателей.

Захват парламента и отмена итогов выборов в Киргизии. Фоторепортаж
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В начале октября 2020-го в Киргизии прошли массовые протесты, связанные с итогами парламентских выборов. В законодательное собрание попали лишь четыре из 16 участвовавших партий, митингующие не согласились с результатами и потребовали повторного голосования. В результате бывший на тот момент президентом Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020-го подал в отставку.

На досрочных выборах президента в январе победил Жапаров, возглавлявший правительство после ухода Жээнбекова. Он получил почти 80% голосов. Жапаров объявил, что собирается заняться укреплением президентской вертикали власти.

Киргизия поправки в Конституцию референдум
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