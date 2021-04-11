Жапаров в день референдума объяснил протесты в октябре «грязными выборам»

Волнения в Киргизии осенью 2020 года были спровоцированы «самыми грязными выборами» в истории страны, заявил президент Садыр Жапаров во время обращения, приуроченного ко дню голосования по поправкам в Конституцию и выборам в местные органы власти.

«Октябрьские народные волнения произошли в результате самых грязных выборов в нашей истории. Власть тогда не услышала голос народа», — отметил он.

Жапаров добавил, что в январе народ Киргизии впервые смог сам выбрать форму правления в республике. В результате референдума, явка на который составила 33,08%, большинство (чуть более 80% участников) высказались за президентскую форму правления. После этого, указал президент, появилась необходимость скорректировать Основной закон Киргизии.

«Кыргызстан уже тридцать лет ищет свой путь, за это время произошел ряд волнений. Все это следствие непоследовательности наших намерений и стремлений. <...> Нам нужно извлекать уроки из прошлого и не повторять ошибок предыдущих властей», — сказал Жапаров. Он призвал к проведению честных выборов, которые гарантируют мир и стабильность в стране.