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В Киргизии начался референдум о внесении поправок в конституцию

Референдум о внесении изменений в конституцию и выборы в местные органы власти начались в Киргизии, сообщается на сайте ЦИК страны.

«В 8.00 утра началось голосование на 2 435 избирательных участках на территории Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Помимо этого, голосование по поправкам в конституцию проходит также на 48 избирательных участках за рубежом, в том числе в России. Уточняется, что голосование продлится до 20.00.

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ЦИК сообщает, что за ходом голосования будут следить 183 международных наблюдателя из 31 государства. Помимо этого, за избирательным процессом следят наблюдатели от 11 общественных организаций.

В январе в Киргизии прошли выборы президента. Победу одержал 52-летний Садыр Жапаров, с гигантским отрывом опередивший 16 других конкурентов. Он получил почти 80% голосов. Одновременно с выборами состоялся референдум об изменении формы правления с парламентской на президентскую республику. Большинство поддержали это предложение.

Жапаров объявил, что собирается заняться укреплением президентской вертикали власти. Поправки к конституции Киргизии предусматривают значительное усиление полномочий президента и усечение прав парламента. Так, предлагается возложить обязанности главы правительства на руководителя президентского аппарата и наделить президента правом назначения и увольнения министров. Также изменения предусматривают сокращение численности депутатов высшего законодательного органа страны.

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