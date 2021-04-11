В Киргизии начался референдум о внесении поправок в конституцию

Референдум о внесении изменений в конституцию и выборы в местные органы власти начались в Киргизии, сообщается на сайте ЦИК страны.

«В 8.00 утра началось голосование на 2 435 избирательных участках на территории Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Помимо этого, голосование по поправкам в конституцию проходит также на 48 избирательных участках за рубежом, в том числе в России. Уточняется, что голосование продлится до 20.00.

ЦИК сообщает, что за ходом голосования будут следить 183 международных наблюдателя из 31 государства. Помимо этого, за избирательным процессом следят наблюдатели от 11 общественных организаций.