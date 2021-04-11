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В США и Великобритании обвинили Россию в провокациях

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора выразили свою поддержку Украине в связи с «российскими провокациями». Об сообщается на сайте американского дипведомства.

«Госсекретарь и министр иностранных дел <...> подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторике», — говорится сообщении.

Ранее Блинкен также обсудил обстановку на границе Украины и России с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. Тогда в Госдепартементе отмечали, что политики говорили об «опасной и безответственной риторике» России, наращивании военной мощи у границы с Украиной, а также о провокациях со стороны Москвы.

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Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский (слева направо)

В четверг, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский после посещения линии разграничения заявил об обострении ситуации в Донбассе и обстрелах украинских позиций. Он назвал нынешнюю эскалацию в регионе крупнейшей с начала года.

В свою очередь, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в программе ЧЭЗ на телеканале РБК сообщил, что Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество военных и боевой техники. По его мнению, это свидетельствует о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям на востоке страны.

В Кремле в эскалации конфликта также обвиняют Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, вооруженные силы Украины взяли «линию на эскалацию» провокационных действий на линии разграничений, что создает угрозу возобновления гражданской войны.

Энтони Блинкен МИД Великобритании Украина Донбасс
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