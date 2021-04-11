В США и Великобритании обвинили Россию в провокациях

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора выразили свою поддержку Украине в связи с «российскими провокациями». Об сообщается на сайте американского дипведомства.

«Госсекретарь и министр иностранных дел <...> подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторике», — говорится сообщении.

Ранее Блинкен также обсудил обстановку на границе Украины и России с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. Тогда в Госдепартементе отмечали, что политики говорили об «опасной и безответственной риторике» России, наращивании военной мощи у границы с Украиной, а также о провокациях со стороны Москвы.

В четверг, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский после посещения линии разграничения заявил об обострении ситуации в Донбассе и обстрелах украинских позиций. Он назвал нынешнюю эскалацию в регионе крупнейшей с начала года.