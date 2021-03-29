Украина исключила переговоры в «нормандском формате» без ее участия

Олег Николенко (Фото: oleg.nikolenko / Facebook)

Ситуация в Донбассе должна рассматриваться только с участием Украины. Об этом заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко в интервью «Европейской правде», комментируя сообщения о подготовке видеоконференции глав Франции, Германии и России.

«Наша позиция — ничего об Украине без Украины. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Норманди («нормандской четверки». — РБК) можно достичь сдвигов в ключевых вопросах мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — подчеркнул он.

По словам Николенко, Киев добивается проведения переговоров с участием представителей всех стран «нормандской четверки» на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Кремль сообщил детали видеоконференции между Путиным, Меркель и Макроном Политика

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва согласовывает проведение видеоконференции с участием Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.