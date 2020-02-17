Москва заявила о препятствиях для проведения «нормандского саммита»

Москва заявила об угрозе срыва «нормандского саммита», запланированного на апрель. Киев утверждает, что делает все возможное для его проведения. Что мешает саммиту «четверки» и насколько вероятен срыв встречи, разбирался РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита «лидеров «нормандской четверки» (Фото: Thibault Camus / Reuters)

Почему саммит оказался под угрозой срыва

С заявлением о том, что оснований для встречи «нормандской четверки», запланированной на апрель этого года, пока нет, выступил в понедельник глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя прошедшие на Мюнхенской конференции по безопасности дискуссии. «Сейчас оснований для проведения новой встречи в «нормандском формате» нет, но они могут появиться, если будут выполнены решения последнего саммита «четверки», — заявил российский министр. «Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос РБК. Он назвал три фактора, из-за которых Москва считает проведение саммита невозможным. Так, нет прогресса в вопросах разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию, включения «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины на постоянной основе, перечислил глава МИД России. По словам Лаврова, у Киева нет желания договариваться о разведении сил на новых участках, как нет желания и готовности к прямому диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в декабре 2019 года в Париже. Там президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, встретившись в этом составе после трехлетнего перерыва, договорились, что минские соглашения об урегулировании конфликта на Украине «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. Там же они согласились с тем, что до конца 2019 года необходимо полное прекращение огня на востоке Украины, и договорились расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения. Обе договоренности до сих пор не выполнены.

Стороны также поддержали обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных». Эту договоренность удалось реализовать, но не полностью — в конце декабря прошлого года Киев и самопровозглашенные республики обменяли 76 человек (со стороны Киева) на 85 задержанных.

К концу марта Украина и самопровозглашенные республики должны добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе. Этот вопрос обсуждается Трехсторонней контактной группой в Минске, но пока согласовать три новых района не удалось.