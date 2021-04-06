Кремль отреагировал на отказ Киева участвовать в переговорах в Минске

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле точно не знают является ли заявления Киева о намерениях не участвовать в переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске полным отказом от любых переговоров по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не знаю, насколько официально объявлялось о позиции Украины. Является ли это полным отказом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее уже говорил, что необходимо искать другую площадку. Он добавил, что Вена предлагала место для проведения переговоров, Россия также была готова вести переговоры в другом месте.

«Группа является трехсторонней, надо будет выработать еще позицию двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет», — заключил Песков.