Судмедэксперт сообщил о болезнях погибшего от рук полиции Джорджа Флойда

Джордж Флойд (слева) (Фото: Reuters)

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Главный судмедэксперт округа Хеннепин Эндрю Бейкер, проводивший вскрытие тела Джорджа Флойда, заявил, что тот страдал сердечными заболеваниями. Об этом сообщает The New York Times.

«Мистер Флойд страдал от того, что мы называем гипертонической болезнью сердца, то есть его сердце весило больше, чем должно. На мой взгляд, действия сотрудников правоохранительных органов при удушении были больше, чем мистер Флойд мог вынести в силу своего заболевания», — рассказал Бейкер.

Ранее, по сообщению CBS News, Мартин Тобин, приглашенный в суд эксперт, специализирующийся на пульмонологии и реанимации, сообщал, что Флойд скончался от низкого уровня кислорода, который повредил мозг и вызвал остановку сердца. Причиной смерти указывались действия офицера, который прижимал покойного коленом к земле в течение 3 минут и 27 секунд, не позволяя тому дышать. Судебный токсиколог Даниэль Изеншмид проверил кровь Флойда и обнаружил, что она содержит как метамфетамин, так и фентанил.

Врач, проводивший экстренную реанимацию Флойда, Брэдфорд Лангенфельд полагал, что употребление наркотиков, в том числе метамфетамина и фентанила, может вызвать недостаток кислорода в мозге.