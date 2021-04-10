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Судмедэксперт сообщил о болезнях погибшего от рук полиции Джорджа Флойда

Джордж Флойд (слева)
Джордж Флойд (слева) (Фото: Reuters)

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Главный судмедэксперт округа Хеннепин Эндрю Бейкер, проводивший вскрытие тела Джорджа Флойда, заявил, что тот страдал сердечными заболеваниями. Об этом сообщает The New York Times.

«Мистер Флойд страдал от того, что мы называем гипертонической болезнью сердца, то есть его сердце весило больше, чем должно. На мой взгляд, действия сотрудников правоохранительных органов при удушении были больше, чем мистер Флойд мог вынести в силу своего заболевания», — рассказал Бейкер.

Ранее, по сообщению CBS News, Мартин Тобин, приглашенный в суд эксперт, специализирующийся на пульмонологии и реанимации, сообщал, что Флойд скончался от низкого уровня кислорода, который повредил мозг и вызвал остановку сердца. Причиной смерти указывались действия офицера, который прижимал покойного коленом к земле в течение 3 минут и 27 секунд, не позволяя тому дышать. Судебный токсиколог Даниэль Изеншмид проверил кровь Флойда и обнаружил, что она содержит как метамфетамин, так и фентанил. 

Врач, проводивший экстренную реанимацию Флойда, Брэдфорд Лангенфельд полагал, что употребление наркотиков, в том числе метамфетамина и фентанила, может вызвать недостаток кислорода в мозге.

Доктор Мартин Тобин тогда отверг предположения о том, что сердечные заболевания Флойда и употребление фентанила способствовали его смерти. По словам пульмонолога, «здоровый человек, подвергшийся тому, чему подвергся мистер Флойд, также бы скончался».

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Полицейские США задержали Флойда 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. Тогда один из полицейских во время задержания придавил коленом его шею. Подозреваемый кричал, что «не может дышать», однако полицейские на это никак не реагировали. Вскоре Флойд скончался в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позднее им были предъявлены обвинения, их арестовали, и сейчас идет судебное разбирательство.

Смерть Флойда вызвала волну протестов, которые переросли в массовые беспорядки и погромы по всей стране. Протестные акции поддержали и в других странах мира. На фоне смерти Флойда всемирную популярность получило общественное движение Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

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