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Глава полиции Миннеаполиса признал нарушения во время задержания Флойда

Начальник полиции Миннеаполиса Медерия Аррадондо в ходе выступления на судебном процессе над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, заявил, что Шовин нарушил политику департамента, применив силу при аресте Флойда, сообщает FoxNews.

По его словам, сотрудники полиции должны использовать тактику деэскалации конфликта, когда это возможно, чтобы избежать или свести к минимуму применение силы к задержанному.

Похороны Джорджа Флойда в Хьюстоне. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Телеканал отмечает, что Аррадондо в 2017 году стал первым афроамериканцем на посту начальника полиции Миннеаполиса.

Полицейские задержали Флойда 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как Шовин во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Подозреваемый начал кричать, что не может дышать, однако полицейские на это никак не реагировали. Вскоре Флойд скончался в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позднее им были предъявлены обвинения, после их арестовали.

В США закончилась первая неделя суда по делу Джорджа Флойда
Политика
Фото:Stephen Maturen / Getty Images

Смерть Флойда вызвала волну протестов, которые переросли в массовые беспорядки и погромы по всей стране. Протестные акции поддержали и в других странах мира. На фоне смерти Флойда всемирную популярность получило общественное движение Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

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